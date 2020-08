Tesla forklædt som klassisk Mustang

Et russisk firma har offentliggjort planerne om at smække det ydre fra en klassisk Mustang på indmaden fra en Tesla

Der er ingen tvivl om, at det amerikanske elbilfirma producerer nogle af verdens mest interessante og vildeste elbiler, men et russisk firma mener ikke, at elbilerne fra Tesla er helt interessante nok - især ikke hvad angår designet.

Nej, det russiske firma ved navn Aviar mener, at den perfekte kombination i en bil må være grundelementerne fra en Tesla med det ydre fra en klassisk 1960'er Ford Mustang.

Så den kombination har Aviar ført ud i livet, og resultatet er det, du kan se på billederne her, som har fået navnet Aviar R67. Piller man Ford Mustang-toppen af, finder man komponenterne fra en Tesla Model S P100D.

- Jeg mener, at 1960'ernes muskelbiler er selve symbolet på amerikansk kultur på samme måde som Apollo 11 og Woodstock. I forhold til karisma og stil har de ingen konkurrenter, siger Aleksey Rachev, stifter af Aviar Motors, i en pressemeddelelse.

- Jeg kunne ikke lade disse vidunderlige biler blive efterladt i historiebøgerne på grund af miljøhensyn, økonomi, nye sikkerhedskrav og andre årsager. Det ville være forfærdeligt. Det er årsagen til kreationen Aviar R67, siger han.

De klassiske linjer fra en 1960'er Ford Mustang repræsenterer selve den amerikanske kultur, mener skaberen af denne bil. Foto: PR

Lynhurtig

Skaberen af bilen fortæller videre, at den er bygget for, at man 'kan beundre den.'

- Bilen giver dig muligheden for at nyde øjeblikket. Men det er ikke en langsom bil, siger Aleksey Rachev.

Og det har russeren bestemt ret i, for, når udgangspunktet er en Tesla Model S P100D, er fart ikke en mangel.

I Aviar R67 er antallet af hestekræfter fra de to elektriske motorer hele 840. Når bilen samtidig er lavet i letvægtsmaterialer, resulterer det i, at sprintdisciplinen fra 0-100 km/t er overstået på blot 2,2 sekunder, mens topfarten er 250 km/t.

Batteriet er på 100 kWh, og rækkevidden på en opladning er 507 kilometer.

- Jeg vil ikke påstå, at vi har lavet verdens bedste bil, men som et redskab til at skabe en bestemt følelse, er der ingen andre som den. Ingen, siger Aleksey Rachev.

For at man ikke skal savne lyden af en V8-motor i muskelbilen, har skaberne udstyret R67 med et udvendigt lydsystem, som kan simulere lyden af en V8-motor.

Historien melder ikke noget om prisen på Aviar R67, eller hvornår den kan købes, men måske har Aviar vist vejen for fremtidens klassiske biler.

