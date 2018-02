Tesla har for første gang overhalet de tyske flagskibe i Europa

I 2017 solgte Tesla Model S bedre i Europa, end Mercedes-Benz S-klasse og BMW 7-serie. Det er første gang nogensinde og en alarmklokke for de tyske bilproducenter, siger analytiker

Den amerikanske elbilproducent Tesla har sat de mægtige tyske flagskibe fra Mercedes-Benz, BMW og Audi under hidtil uset pres i deres eget farvand.

Mercedes-Benz S-klasse, BMW 7-serie og Audi A8, der tidligere har været mageligt parkeret på toppen af det europæiske marked for luksuriøse biler, er for første gang blevet overhalet af Tesla Model S, der i 2017 solgte bedre end alle tre i Europa.

Det skriver mediet Automotive News Europe.

Ifølge analysebureauet JATO Dynamics voksede antallet af solgte Tesla Model S i Europa til 16.132 i 2017. En stigning på hele 30 procent i forhold til året før. Salget af Mercedes S-klasse voksede også, men kun med tre procent til 13.359, mens 11.735 nøgler til BMW's flagskib blev delt ud. Et fald på 13 procent.

Ikke hurtige nok

I USA har den elektriske luksusbil fra Tesla allerede haft de klassiske limousinemodeller i bakspejlet i et par år, og ifølge Felipe Munoz, der er analytiker hos JATO, skyldes det blandt andet, at de klassiske tyske mærker ikke har lanceret konkurrencedygtige alternativer hurtigt nok.

- Det her er en alarmklokke til de traditionelle tyske bilproducenter som Mercedes-Benz. Den gør opmærksom på, at et mindre, men smartere mærke som Tesla kan slå dem på hjemmebane, siger han til Automotive News.

Porsche er i øjeblikket den bilproducent blandt de tyske premiummærker, der er længst med en direkte rival til Tesla Model S. Den hedder Mission E og forventes at være klar til at rulle ud til forhandlerne næste år.

Porsche Mission E blev første gang vist frem som konceptbil i 2015, og nu er den snart klar til at tage kampen op med Tesla Model S. Foto: Porsche

Også VW har muligvis Model S i kikkerten med deres nyeste konceptbil I.D. Vizzion, der efter planen skal vises frem på biludstillingen i Geneve til marts. Der kan dog gå meget lang tid, før den bliver til virkelighed.

De europæiske bilproducenter er til gengæld tættere på at kunne tage kampen op mod Teslas crossover Model X. Jaguar forventes at løfte sløret for sin elektriske I-Pace crossover allerede 1. marts. Og hos Audi begynder produktionen af mærkets første store elektriske bil, E-tron Quattro, til august.

