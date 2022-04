Tesla har solgt rekordmange biler

Elbilproducenten Tesla har fart på - voldsom meget fart på. I de første tre måneder af 2022 har bilproducenten leveret 310.048 biler, hvilket er det højeste antal nogensinde på et kvartal for Tesla og samtidig et tal, der ligger 68 procent højere end samme periode sidste år.

Det skriver Top Gear.

- Dette var et exceptionelt vanskeligt kvartal, skriver Tesla-chef, Elon Musk, i et tweet med henvisning til blandt andet de globale problemer med forsyningskæder.

Ud af de 310.048 biler, som er blevet leveret i årets første tre måneder, er de 305.407 blevet bygget i enten januar, februar eller marts.

Nye modeller mest populære

Særligt de nyeste modeller fra den amerikanske elbilgigant er populære hos forbrugerne. Ud af det samlede antal solgte biler på 310.048 var 295.324 enten en Model 3 eller en Model Y. Til sammenligning stod Model S og Model X til sammen kun for 14.724 styk.

Herhjemme blev Tesla Model Y den mest populære bilmodel i marts med 525 nye eksemplarer på danske plader, mens det blev til 223 eksemplarer af Model 3. Dermed indtog de to elbiler også de to øverste pladser på listen over mest populære elbiler i marts.

For nyligt begyndte Tesla at levere de første Model Y bygget på mærkets giga-fabrik i Tyskland, og de første 'Made in Germany' Model Y er allerede kommet til Danmark.

På den nye fabrik kan der årligt bygges 500.000 Model Y'ere, og med op til 50 GWh batteriproduktion er det den største elbilsfabrik i Europa målt efter kapacitet.