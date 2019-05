Tesla i overraskende melding: Vi kommer til at mangle metal

Mens salget af elbiler så småt er ved at komme op i fart på verdensplan, og udvalget af modeller bliver bredere, ser amerikanske Tesla nu en stopklods forude.

Elbilproducenten, der længe har haft held til at være et sæt foran konkurrenterne, er angiveligt bekymret for, om udvalget af materialer som nikkel og kobber, der stadig er afgørende i batteriproduktionen, er stort nok til at møde den stigende efterspørgsel.

Fortsætter tendensen, må materialerne forventes at blive mangelvarer. Den forudsigelse har Teslas globale forsyningschef, Sarah Maryssael, angiveligt luftet på en lukket konference i denne uge.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der har talt med to anonyme kilder om indholdet på konferencen.

Presset mineindustri

Baggrunden for forsyningschefens forudsigelse er ifølge Reuters, at der ikke er blevet investeret nok i mineindustrien. Den er simpelthen ikke gearet til at møde efterspørgslen, og især verdens kobberminer er allerede hårdt pressede.

Nyhedsbureauet skriver, at elbiler har brug for dobbelt så meget kobber som biler med traditionelle forbrændingsmotorer, og den nye biltype skal slås om metallet med blandt andet smart-teknologi, der vinder indpas i alt fra fjernsyn til lamper i hjemmet.

Det er langt fra første gang, brugen af sjældne materialer i batteriproduktionen har givet anledning til bekymrede miner i og uden for elbilindustrien.

Ifølge Reuters har Tesla dog sjældent ytret sig offentligt om emnet.

Foruden nikkel og kobber har især nødvendigheden af kobolt været omdiskuteret. Det skyldes ikke mindst, at metallet primært udvindes fra miner i DR Congo, hvor arbejdsforholdene er mildest talt elendige.

Af samme årsag arbejder Tesla angiveligt henimod at bruge mere nikkel i sin produktion - en plan, som ifølge nyhedsbureauets anonyme kilder også blev offentliggjort under konferencen.

