Tesla indrømmer fejl: Nu udvider de garantien

Over 30 procent af bilerne kan have været ramt af fejlen

Har du som Tesla-ejer oplevet at komme ud til din bil, hvor den store skærm i midten af bilen har været sort, så har du måske tidligere fået tilbudt at få skiftet skærmen af Tesla for mellem 20.000 og 25.000 kr., hvis din bil har været ramt af en bestemt fejl.

Men nu indrømmer Tesla fejlen på bilen og udvider derfor garantien.

Det skriver FDM på baggrund af oplysninger fra Tesla.

Fejlen kan opstå på Model S og Model X-eksemplarer bygget før marts 2018, og det anslås af den amerikanske myndighed NHTSA, at over 30 procent af bilerne kan være ramt af fejlen, kaldet MCU 1 eller eMMC.

Tesla oplyser, at de derfor udvider garantien på visse modeller af Model S og Model X bygget før marts 2018, som er udstyret med et 8GB eMMC.

- Vi er klar over, at denne komponent kan have en fejl på grund af slid. Hvis dette sker, kan det resultere i en sort centerskærm eller en advarsel, der indikerer, at en hukommelseslagerenhed er forringet, skriver Tesla.

Bilproducenten oplyser videre, at man godt kan køre i bilen trods fejlen.

- Vi vil have, at du skal elske din bil, og vi beklager denne ulejlighed, skriver Tesla.

Danske biler ramt

Den udvidede garanti gælder otte år eller op til 160.000 km. Ifølge FDM er der ikke tale om en decideret tilbagekaldelseskampagne, hvorfor ejerne altså ikke skal forbi et værksted. Derfor kan man heller ikke få udskiftet hukommelseskortet for en sikkerheds skyld.

Ifølge FDM gælder den udvidede garanti cirka 3900 Model S og godt 200 Model X i Danmark.

Har man allerede fået udbedret fejlen, kan man søge om at få pengene refunderet - dog skal man senest søge i februar 2021.

For at få kompensation, skal man opfylde en række vilkår.

