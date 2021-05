Tesla klar med 'verdens hurtigste bil'

'Verdens hurtigste produktionsbil'.

Sådan betegner Tesla-chef, Elon Musk, den udgave af Model S, som de første kunder vil få udleveret til et særligt 'delivery event' 3. juni ved Teslas fabrik i Californien.

Det skriver Elon Musk i et opslag på twitter.

'Hurtigste produktionsbil nogensinde. 0-60 mph på under to sekunder,' lyder det fra Tesla-chefen.

Der er tale om de hidtil kraftigste udgaver af Model S, der kommer til at hedde Plaid og Plaid+, som altså bliver de hurtigste serieproducerede biler nogensinde - i hvert fald når vi taler acceleration.

Plaid-versionen kan takket være 1020 hk klare sprinten fra 0-100 km/t på 2,1 sekunder, mens den endnu vildere Plaid+ med over 1100 hk skal bruge 'under 2,1 sekunder' for at accelerere fra 0-100 km/t.

Samtidig kan sidstnævnte overstå den amerikanske hædersdisciplin, en såkaldt 'quartermile', på under ni sekunder.

Lang rækkevidde

På Teslas danske hjemmeside betegner de den almindelige Plaid-model som 'den hurtigst accelererende bil i produktion i dag,' mens Plaid+ kan prale med at have den 'hurtigste acceleration i en produktionsbil nogensinde fra 0-100 km/t og over en kvart mile'.

Topfarten for begge heftige versioner af Model S ligger på 322 km/t. Den kraftigste Plaid+ har en rækkevidde på imponerende 837 km på en opladning, mens man må 'nøjes' med 628 km i en almindelig Plaid.

Herhjemme forventer Tesla at kunne levere de første eksemplarer af Plaid-versionen i første kvartal 2022. Ved Plaid+-versionen er leveringstidspunktet blot angivet til '2022'.