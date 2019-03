Tesla lovede billigere biler - nu sætter de prisen op

Siden begyndelsen af marts har bilproducenten haft travlt med at lukke dusinvis af butikker verden over. Nu vender Tesla dog 180 grader og genåbner flere af dem

Det er ikke engang 14 dage siden, bilgiganten Tesla vakte stor opsigt, da de meldte ud, at de ville lukke alle deres fysiske butikker for at kunne sætte prisen ned på deres biler.

Angiveligt skulle manøvren spare så mange penge, at prisen på producentens populære elbiler i gennemsnit ville falde med seks procent verden over.

Nu trækker Tesla i land og gør i stedet det stik modsatte.

- Over de seneste to uger har vi lavet en grundig evaluering af hver eneste Tesla-butik, og vi har besluttet at beholde betydeligt flere butikker åbne end tidligere annonceret, skriver producenten på sin hjemmeside.

Hver tiende butik lukket

Den nye beslutning betyder samtidig, at priserne på Teslas biler vil stige med tre procent i gennemsnit. Dog er den nye Model 3 fritaget for prisstigninger og vil stadig kunne købes for 35.000 amerikanske dollars.

- Det er 2019. Folk vil gerne købe deres ting online, lød det kortfattet fra Teslas stifter og ejer Elon Musk, da planerne om at lukke butikkerne blev annonceret 28. februar.

Siden har elbilproducenten lukket 10 procent af sine 378 butikker verden over, og de første til at ryge var dem, der ikke formåede at tiltrække nok kunder fra gaden.

- Det er butikker, der skulle lukkes alligevel, selv hvis butikssalget havde været vores eneste salgsmodel, lyder det nu fra koncernen.

Se også: Hård konkurrence: Tesla svarer igen med ny hurtiglader

Salg over internettet

Nogle af de bedst beliggende butikker, som Tesla har lukket, vil dog blive genåbnet. Til gengæld vil virksomheden spare på bemandingen, så der bliver færre ansatte i hver butik. Derudover er endnu 20 procent af Teslas butikker under gennemgang for at se, hvilke der kan lukkes.

- Afhængigt af deres effektivitet i løbet af de næste par måneder vil nogle lukke, mens andre vil forblive åbne, skriver Tesla.

Tesla har dog ikke droppet tanken om at sælge alle sine modeller på internettet. I de butikker, der får lov at overleve, skal personalet guide alle potentielle kunder til at bestille bilen på deres telefoner.

For dem med en ustyrlig trang til at eje en Tesla-model her og nu vil der stadig være et 'lille antal' biler i butikkerne, som kunderne kan køre hjem i med det samme.

Prisstigningen på tre procent vil træde i kraft 18. marts, så potentielle Tesla-ejere har ifølge firmaet en uge til at bestille bilen, inden den stiger i pris.

Se også: Kæmpe efterspørgsel: USA overhaler Europa på salg af elbiler