Tesla lover langt flere ladere i Danmark

Danske ejere af Teslaer kan nu glæde sig over, at den amerikanske elbilgigant vil skrue markant op for antallet af ladere i mærkets eget netværk herhjemme.

I dag har Tesla 12 af de såkaldte Supercharger-stationer i Danmark og omkring 200 ladere på forskellige destinationer som eksempelvis hoteller og indkøbscentre.

Men flere er på vej, oplyser Tesla i en pressemeddelelse.

Hen over de næste 18 måneder vil Tesla således tredoble det eksisterende netværk af 12 Supercharger-stationer med i alt 156 ladeudtag.

Arbejdet går i gang i løbet af foråret, hvor Tesla forventer at åbne seks nye Supercharger-stationer i Danmark, samt at udbygge en eksisterende station. Blandt andet kan man se frem til, at der kommer en ny Supercharger-station ved Odense, og her er arbejdet med etableringen allerede begyndt.

Hurtig ladning

De nye Superchargere er de såkaldte V3-versioner, som har en effekt på op til 250 kW. Det betyder, at en Tesla Model 3 Long Range kan lade op til 275 km rækkevidde på 15 minutter.

Det er dog ikke alle Tesla-modeller, der kan lade med 250 kW. Alle udgaver af Tesla Model 3 og Tesla Model Y kan således lade med CCS-stik, der bruges i V3-versionerne. De ældre udgaver af Model S og Model X skal dog opgraderes til CCS med en adapter, hvorefter de kan lades på de nye standere, omend de ikke kan lade med den høje effekt.

Fremover vil Tesla udelukkende installere ladere med V3 Supercharging-teknologien, når de etablerer nye stationer i Danmark og resten af Europa, oplyser bilproducenten.