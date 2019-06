Tesla påkører carporten: Ekstraregning på vej

0-100 km/t på 4 sekunder.

Det lyder sjovt.

Og det er det for det meste også.

Men når landets knap 5000 Tesla-ejere træder blot en smule for hårdt på pedalen, udløser det en voldsom acceleration, som presser forsikringsselskaberne. Så de varsler præmiestigninger - heldigvis kun til Tesla-ejere.

- Med elbiler som Tesla kan vi se, at der er langt flere simple påkørsler, hvor man for eksempel kører ind i carporten. Mit gæt er, at det skyldes accelerationen, som er en helt anden end det, som folk er vant til, siger Trygs produktchef Mikkel Zimakoff til erhvervsmediet InsideBusiness.

En række branchefolk, som mediet har talt med, forklarer, at Teslaer er langt, langt dyrere at reparere end almindelige personbiler.

- Er det blot en mindre skade, skal vi jo til at udskifte halvdelen af bilen, fordi komponenterne er bygget sammen, forklarer Christian Tangdal, som er aktuar hos Topdanmark.

Samtidig har Tesla-ejere flere skader end andre.

- Vi må sige, at fremkomsten af Teslaer har vendt risikobilledet for bilforsikring. Det skyldes, at antallet af skader på Teslaer er cirka dobbelt så højt i forhold til benzin- og dielseldrevne biler. Noget skyldes, at de accelererer voldsomt hurtigt, og så bliver bilisterne overrasket og kommer galt af sted. Og så er de støjfri, det hjælper heller ikke, forklarer Christian Tangda til InsideBusiness.