Tesla runder milepæl: Har bygget 1 million biler

Den amerikanske elbilproducent Tesla har rundet en milepæl. For 12 år siden lancerede Tesla en lille åben elbil kaldet Roadster, som var baseret på en Lotus. Nu, 12 år senere, har Tesla bygget bil nr. 1 million.

Det oplyser Tesla-chef, Elon Musk, i et opslag på Twitter.

- Tillykke Tesla-team med at have bygget vores bil nr. 1.000.000, skriver Musk i opslaget.

Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

Jubilæums-eksemplaret var en Tesla Model Y, som er elbilsproducentens nye SUV, der størrelsesmæssigt befinder sig under Model X.

Teslas første model var en Lotus Elise-baseret sportsvogn kaldet Roadster. Herefter fulgte Model S, som kom på markedet i 2012, og som er blevet en kæmpesucces for Tesla.

I dag bygger Tesla modellerne S, 3, X og Y. De har tidligere luftet planer for modellerne Cybertruck og Roadster, men de er endnu ikke på markedet.

Skruer op

På lidt mere end et årti har Tesla bygget én million elbiler, men der er grund til at tro, at der ikke går lige så længe, før Tesla runder eksemplar nummer to millioner.

Uden for Berlin er Tesla således ved at opføre en ny mega-fabrik, hvor det er Teslas ambition, at der årligt skal bygges hele 500.000 elbiler.

Det er planen, at fabrikken skal åbne i 2021, og at der blandt andet skal produceres eksemplarer af Model 3 og Model Y.

Desuden forventer Tesla også ifølge Autoblog at skrue op for produktionen af elbiler på mærkets kinesiske fabrik.

