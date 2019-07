Tesla sætter rekord: Nu skal der for alvor bygges biler

Bilbyggerne på Teslas fabrik i Fremont, Californien, må finde sig i en god portion op og nedture i deres arbejdsliv.

Mens salget i de sidste tre måneder af 2018 slog alle rekorder, klarede Tesla sig så dårligt i første kvartal af 2019, at man talte om det største fald i producentens historie. Nu lader det imidlertid til, at man igen har vendt skuden, for i de seneste tre måneder har Tesla solgt flere biler end nogensinde før.

95.200 biler er ifølge Bloomberg blevet leveret til kunder over hele verden, og det er et godt stykke over kvartalsrekorden fra sidste år på 90.700 - for slet ikke at snakke om resultatet fra første kvartal på bare 63.000.

Ifølge mediet ligger salgstallet også højere, end en række analytikere havde spået.

Ansatte får kryptisk mail

Tesla har det seneste halve år set sin aktiekurs falde, og den øgede efterspørgsel er derfor også en vitaminindsprøjtning, producenten har tænkt sig at udnytte.

Ifølge en lækket mail, som Bloomberg har set, 'forbereder' Tesla i øjeblikket at øge produktionen af elbiler på fabrikken i Fremont.

- Vi kan ikke være alt for specifikke i denne mail, men jeg ved, I vil blive glade for de kommende ændringer, skriver Jerome Guillen, chefen for Teslas bilproduktion, lettere kryptisk i mailen, der er adresseret til fabrikkens medarbejdere.

Jerome Guillen afslører dog, at ændringerne under alle omstændigheder vil kræve mere mandskab.

- Da vi øger produktionen, må du meget gerne fortælle dine venner og naboer, at vi åbner mange nye og spændende jobposter både i Fremont og på Giga (Teslas batterifabrik i Nevada, red.), skriver Jerome Guillen ifølge Bloomberg.

Vil undgå 'leveringshelvede'

Mediet skriver, at Tesla forventer at sælge mellem 360.000 og 400.000 biler på verdensplan i år.

Producenten går dog efter at bygge en del flere biler end det for at komme eventuelle leveringsvanskeligheder i forkøbet.

Den amerikanske elbilproducent gennemgik sidste efterår år det, som Tesla-chef Elon Musk selv døbte 'leveringshelvede' - en lang periode, hvor producenten af forskellige årsager var ude af stand til at levere biler til sine kunder på de aftalte tidspunkter.

