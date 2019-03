Tesla skrotter faste servicetjek: Bilerne behøver det ikke

Motorolie, bremsevæske, luftfilter, tændrør og slanger.

Mange ting skal løbende skiftes og tjekkes på en bil, og faste serviceeftersyn er derfor svære at komme udenom, hvis man vil opretholde garantien eller blot holde den gamle krikke i topform.

I elektriske biler er der langt færre sliddele at holde styr på, men ikke desto mindre har Tesla-ejere også været pålagt at køre regelmæssigt forbi værkstedet. Indtil nu. Den amerikanske elbilproducent har besluttet at droppe de faste serviceeftersyn, fordi bilerne tilsyneladende ikke har behov for dem.

Det skriver mediet The Drive.

Slipper ikke helt

Tesla er blandt de bilproducenter, der holder kontakten mest til sine biler, og det er blandt andet gennem indsamling af data fra Tesla-biler verden over, at producenten er nået frem til den opsigtsvækkende konklusion.

Dertil kommer ifølge mediet en lang række tests af bilernes holdbarhed, som angiveligt viser, at de kan køre længere end først antaget uden serviceeftersyn.

Bilisterne slipper dog ikke helt fra at køre på værksted. I stedet for indkalde til overordnede servicetjek, vil bilen bede om værkstedsbesøg, når en bestemt del er slidt ned eller en væske trænger til udskiftning.

Bor man i et land med koldt klima, vil man dog ikke mærke meget til de manglende serviceeftersyn. Her anbefaler Tesla nemlig stadig at køre bilen til et årligt vintereftersyn.

Én mio. miles

Beslutningen om at lægge de faste serviceeftersyn på hylden kommer i kølvandet på, at elbilproducentens mindste bil, Model 3, har mistet en vigtig anbefaling fra det toneangivende amerikanske magasin Consumer Reports.

Det er ifølge magasinet sket, fordi en række kunder klagede over problemer med bilens pålidelighed i en årlig forbrugerundersøgelse. Tesla har dog i et skriftligt svar givet udtryk for, at problemerne er blevet udbedret.

- Langt størstedelen af disse problemer er allerede blevet korrigeret gennem forbedringer af designet og produktionen. Vi ser allerede store forbedringer i vores feltdata, skriver Tesla ifølge Consumer Reports.

Ifølge The Drive har Tesla længe haft en ambition om at bygge elbiler med en drivlinje, der kan holde til at køre op mod én mio. miles.

