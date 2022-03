Tesla udvider i Danmark

Der er fart over feltet hos den amerikanske elbilproducent Tesla, som nu har besluttet at fortsætte deres udvidelse i Danmark.

Konkret betyder det, at Tesla nu vil åbne et nyt center - denne gang i sydvestjyske Ribe.

Det nye Tesla Center skal efter planen åbne i løbet af sommeren i år, og målet med det nye center er at komme 'tættere på kunderne ved Jyllands vestkyst.

I det nye Tesla Center i Ribe vil salg, service og levering blive samlet på samme sted, så både nye og eksisterende Tesla-ejere kan få dækket deres behov i centret.

Det nye center i Ribe bliver Teslas sjette lokation, som i forvejen har hjemme i Tesla Hillerød, Kastrup og Greve på Sjælland, Aarhus i Jylland og Odense på Fyn.

Det nye Tesla Center i Ribe bliver det sjette i Danmark. Foto: Tesla

Flere ladere

Sidste år blev der ifølge tal fra De Danske Bilimportører indregistreret 3427 nye Tesla'er på danske nummerplader mod 4720 eksemplarer året før. Til og med februar i år er der blevet indregistreret 263 Tesla'er.

For nyligt oplyste Tesla Danmark, at de, foruden at bygge flere nye centre rundt omkring i landet, også vil udvide deres ladenetværk i Danmark. Hen over de næste 18 måneder vil Tesla således tredoble det eksisterende netværk af 12 Supercharger-stationer med i alt 156 ladeudtag.

De nye Superchargere er de såkaldte V3-versioner, som har en effekt på op til 250 kW. Det betyder, at en Tesla Model 3 Long Range kan lade op til 275 km rækkevidde på 15 minutter.