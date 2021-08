Tesla var næstmest solgte bil i Europa

Sommervarmen fik tilsyneladende europæerne til at flokkes til Tesla-handlere, hvor den populære Tesla 3 er strøget til tops i salgslisterne.

Ikke færre end 25.697 europæere har i juni måned fået nøgle til en Tesla 3, som dermed var månedens næstmest solgte bil - kun overgået af Volkswagen Golf

Det skriver Bloomberg.

Langt nede på årsplan

De opsigtsvækkende tal kommer fra en nylig opgørelse fra det britiske firma Jato Dynamics, der specialiserer sig i analyser af bilbranchen.

Tallene skal dog tages med et gran salt. År-til-dato ser billedet nemlig helt anderledes ud. Her rangerer Tesla 3 kun på en 25. plads. Så hvis man troede, at magtskiftet mellem benzin- og elbiler nu var indtrådt, har man galt fat.

Forskellen skyldes ifølge Bloomberg den amerikanske virksomheds hang til uregelmæssige leverancer, hvilket ofte giver udslag i store salg i slutningen af et kvartal.

Når det er sagt, er der ingen tvivl om, at pilen peger opad for Tesla og andre elbilsfabrikanter, der i en lang række europæiske lande bliver hjulpet på vej af forskellige incitamentsprogrammer, som har til formål at få flere 'grønne biler' på vejene.

Har det sværere i Danmark

Ifølge Danske Bilimportører udgjorde elbiler 10 procent og plugin-hybrider 22 procent af det samlede bilsalg i Danmark i juli måned.

Den mest solgte elbil i Danmark i første halvår af 2021 var Volkswagen ID.4, mens Tesla 3 herhjemme er på en andenplads, viser opgørelsen over antal nyregistreringer.

På tværs af alle bilkategorier er den dog kun nummer 26.