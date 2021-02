Tesla vil udvide i Danmark

Der er fart på Tesla, og nu vil den amerikanske elbilproducent skrue op for aktiviteten i Danmark. Således tager Tesla nu første spadestik til et nyt Tesla Center på Fyn, hvorfra der skal være salg, service og leveringer af Tesla-modeller.

Det oplyser Tesla i en pressemeddelelse.

I foråret 2020 åbnede Tesla et servicecenter i Vejle, som skulle gøre det lettere at være Tesla-ejer i det sydlige Jylland og på Fyn, og det nye Tesla Center i Odense skal forstærke den effekt yderligere.

Flere superladere

Foruden det nye Tesla Center kan ejerne snart se frem til flere nye superladere, de såkaldte Superchargers. I forvejen har Tesla 11 af slagsen i sit ladenetværk i Danmark, og snart kommer flere til.

Mærket har nemlig planer om at fortsætte udvidelsen af Supercharger-netværket i 2021. Tesla forventer at åbne otte nye Supercharger-stationer i Danmark i år med i alt omkring 90 ladeudtag. De nye stationer skal placeres på forskellige lokationer, som du kan se på kortet i bunden af artiklen.

De nye superladere betyder, at det nuværende ladenetværk og antallet af udtag forventes at vokse mere end 70 procent på ét år. For første gang ønsker Tesla desuden at åbne Supercharger-stationer omkring centrum af Aarhus, Aalborg og København.

'City Supercharging' kalder Tesla konceptet med superladere i byen, og håbet for det amerikanske elbilfirma er at undersøge, om stationer med superladning kan gøre det lettere at være elbilejer i byen.

Her kan du se, hvor de nye superladerstationer skal placeres. Grafik: Tesla

