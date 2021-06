Tesla vil udvide i Danmark

Der er fart på Tesla, og nu vil den amerikanske elbilproducent skrue op for indsatsen i Danmark.

Tesla planlægger at åbne endnu et såkaldt Tesla Center, hvor kunder kan købe, få serviceret og leveret deres Tesla.

For tiden er elbilproducenten i forvejen ved at etablere et center på Fyn, og herefter følger et nyt Tesla Center ved Greve for at komme endnu tættere på kunderne i København og sydvest for hovedstaden. Planen for centret i Greve er at åbne for prøveture, service og udleveringer af nye og brugte Teslaer til efteråret.

De nuværende servicecentre i Hillerød og Kastrup på Sjælland og Aarhus i Jylland vil henover sommeren få selskab af det nye Tesla Center i Odense på Fyn.

Flere lynladere

Foruden den kommende etablering af et nyt center ved Greve, vil Tesla også udvide netværket af superchargere. Inden længe indvies den første af Teslas superchargere med tredje generation teknologi på Sjælland. De såkaldte V3 superchargers kan levere en effekt på op til 250 kilowatt.

En Tesla Model 3 Long Range kan lade op til 120 kilometer rækkevidde på fem minutter på en V3 Supercharger, og en gennemsnitlig ladepause forventes at vare cirka 15 minutter, oplyser Tesla.

Den nye supercharger-ladestation på Sjælland er en af i alt 10 nye supercharger-stationer, som er på tegnebrættet for det kommende år. Tesla har desuden næsten 200 såkaldte destinationsopladere på hoteller, restauranter og ved indkøbscentre.