Teslachef har fået snedig idé: Vil bygge ny biltype

Tesla har længe haft svært ved at følge med efterspørgslen på Model 3, men nu har man muligvis fundet en måde at få bilerne hurtigere ud til kunderne

Selvgjort er velgjort.

Det synes at være logikken bag den løsning, som Teslachef Elon Musk har fundet på de store logistiske udfordringer, som elbilproducenten i øjeblikket har med at få den nye Model 3 ud til kunderne.

Musk har selv kaldt situationen et 'leveringshelvede', for selv om Tesla er nået op på at producere 7000 biler om ugen, så har man nu overordentligt svært ved at finde autotransportere nok til at fragte de mange biler.

Derfor har Elon Musk taget den noget uortodokse beslutning om selv at bygge lastbiler, der kan transportere bilerne.

Det skriver han i et svar til en fortvivlet kunde på Twitter, som The Drive har omtalt.

- Undskylder mange gange, vi er i gang med at opgradere vores logistik, men vi er løbet ind i en ekstrem mangel på autotransportere. (Vi er, red.) begyndt at bygge vores egne autotransportere denne weekend for at mindske presset.

Apologies, we’re upgrading our logistics system, but running into an extreme shortage of car carrier trailers. Started building our own car carriers this weekend to alleviate load. — Elon Musk (@elonmusk) 24. september 2018

Mange ubesvarede spørgsmål

Om der er tale om helt traditionelle autotransportere eller en særlig version af Teslas kommende lastbil, Semi, melder historien ikke noget om.

Det er heller ikke umiddelbart klart, hvilken indflydelse det har på produktionen af Teslas øvrige modeller, at man nu også skal bygge autotransportere.

I første halvdel af året kæmpede Teslas folk ved samlebåndene meget hårdt for at få produktionshastigheden op for især Model 3, og det vil derfor være paradoksalt, hvis den nye biltype får lov til at bremse båndet igen.

The Drive spekulerer dog i, at Elon Musks løsning ikke er verdens hurtigste, da lastbilerne først skal bygges og ikke mindst registreres og godkendes af myndighederne, hvilket kan få processen til at trække ud.

Tesla Model 3 er endnu ikke nået til Europa, men har ifølge InsideEV længe været den bedst sælgende elbil i USA. I august blev bilen tilmed den femte bedst sælgende personbil i USA i august, når man ikke tæller SUV'er og pickupper med.

