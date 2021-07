Teslaer forveksler månen med uendelige trafiklys

Når det kommer til selvkørende biler, er det svært at komme uden om Tesla.

Noget kunne dog tyde på, at firmaets berømte autopilot, hvor bilen selv registrerer andre biler, fodgængere og trafiklys, stadig kæmper med nogle ret basale fejl.

En frustreret Tesla-ejer kunne nemlig for nylig dele en video på Twitter, som viser autopiloten forveksle en lavtstående måne med en nærmest uendelig række af gule trafiklys.

- Hey Elon Musk, du bør måske få dit team til at se nærmere på, hvordan månen narrer autopiloten. Bilen tror, at månen er et gul trafiklys og bliver ved med at ville sænke farten, skriver den forundrede Tesla-ejer på Twitter.

Rødt lys fra solen

Siden har flere delt lignende oplevelser. En anden video viser blandt andet, hvordan Teslas autopilot på samme måde forveksler solen med et trafiklys. Røgen fra en større skovbrand gav solen et rødligt skær, og det fik altså bilen til at tro, den så en masse røde lys.

Selv om sådan et fejlskøn potentielt kan være farligt, når bilen kører i høj fart, tog brugeren det dog ganske roligt.

- Sejt ydertilfælde, den skal nok lære det, skriver brugeren med henvisning til Teslas autopilot, der over tid kan lære af sine fejl.

At det skulle være så svært at bygge en kunstig intelligens til selvkørende biler, kommer nok ikke bag på de fleste. Men tidligere på måneden gav Teslas grundlægger, Elon Musk, alligevel udtryk for sin overraskelse.

- Regnede ikke med, at det ville være så svært, men set i bakspejlet er sværhedsgraden jo åbenlys.