Teslas elbiler kan nu lade hurtigere - men ikke i egne ladere

En softwareopdatering har givet Tesla Model 3 et forspring i kampen om hurtig opladning

Med noget, der mest af alt minder om et trylleslag, har den amerikanske elbilproducent Tesla gjort det, konkurrenterne kæmper på livet løs om at opnå: Hurtigere opladning.

En ny softwareopdatering har ifølge bilistorganisationen FDM gjort det muligt at lade batteriet i Tesla Model 3 med 200 kW i stedet for 120 kW.

Dermed overhaler producenten blandt andet den kommende Mercedes-Benz EQC, der lader med 110 kW, og Audi e-tron, der klarer 150 kW. Ja, faktisk ser opdateringen umiddelbart ud til gøre Tesla Model 3 til den hurtigst ladende elbil i verden.

Det er dog uklart, præcis hvor meget hurtigere opdateringen gør det at lade elbilens batteri fuldt op. Ifølge Topgear vil man teoretisk kunne lade strøm til omkring 1360 kilometer på en time, hvis man lader med 200 kW konstant. Batteriet i Model 3 Long Range vil være fuldt opladt ved 560 kilometer, men mange faktorer kan forhale processen.

Afhængig af konkurrent

Teslas elbiler kan lade på producentens egne ladestationer over hele verden, der er døbt Superchargere. Det vil dog ikke være muligt at gøre brug af den nye opdatering her lige foreløbig.

FDM skriver, at Tesla-ejerne i stedet skal forbi en konkurrerende ladestander, hvis de vil gøre brug af de mange kW.

I Danmark er det indtil videre kun Ionity-kæden, der har kraft nok i sine ladere til at sende 200 kW ind i batteriet. Og der er ikke ret mange af dem - kæden har stationer seks forskellige steder i landet.

Der er dog håb forude. Tesla er nemlig begyndt at opstille en ny generation af sin Supercharger-station i USA, der kan sende op til 250 kW ind i batteriet. Hvornår den når til Danmark er endnu ikke offentliggjort, men ifølge Tesla vil den skære 50 procent af den tid, Tesla-ejere i gennemsnit bruger ved ladestanderen i dag.

Meget tyder på, at Tesla Model 3 inden længe vil blive frataget titlen som verdens hurtigst ladende elbil. Porsche har nemlig tidligere meldt ud, at mærkets kommende Taycan elbil vil kunne lade med op til 350 kW.

Elbilen forventes ifølge FDM at blive lanceret senere på året, og til at begynde med vil denne også være afhængig af Ionity-ladestationerne, hvis maksimale ladekapacitet er 350 kW.

