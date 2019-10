Test dig selv: Har du styr på bilmærkerne?

Nu har du muligheden for at finde ud af, om du har så meget styr på bilmærkerne, som du selv mener

For bilproducenterne er logoet meget vigtigt, og det får af samme årsag altid en æresplads både forrest og bagest på bilen, så man ikke kan undgå at se det og genkende producenten. Eller kan man?

Prøv om du kan genkende nogle af de største bilmærker - bare ud fra deres logo? Deltag i quizzen herunder!