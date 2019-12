Test dig selv: Har du styr på de svære bilmærker?

Da vi for nylig lavede en test, hvor man kunne finde ud af, om man styr på de 16 mest almindelige mærker her i landet, så lod I høre fra jer og fortalte, at I synes, testen var alt for nem.

Sådan skal det selvfølgelig ikke være, og derfor er vi gået på jagt efter en række mindre kendte mærker og deres logoer for at give jer den udfordring, I selv bad om.

Er du en ekspert? Det kan du selv teste lige her. (Og du kan tage testen med 'de nemme' mærker i artiklen nederst)