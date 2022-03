Tester trådløs opladning af elbiler

Vores mobiltelefoner kan det i dag - oplade trådløst - og bliver det også hverdag i vores elbiler inden for en overskuelig fremtid.

Verden over bliver der forsket i trådløs opladning af elbiler, og nu vil også Volvo Cars være med.

Derfor sætter Volvo Cars nu gang i et forsøg med trådløs opladning af taxaer i Gøteborg. Over en treårig periode vil en lille flåde af elbilerne Volvo XC40 Recharge blive brugt og opladet trådløst af taxaselskabet Cabonline i Gøteborg.

Sådan fungerer det

Når en af de elektriske Volvo-taxaer kører hen på de trådløse ladestationer i Gøteborg, starter opladningen af bilens batteripakke automatisk - og naturligvis uden at der skal et kabel til. Ladepunktet er indlejret i vejbelægningen i gaden, så opladningen klares, uden at føreren behøver at stige ud af bilen.

Ladestationen sender energi gennem ladepunktet, som opfanges af en modtagerenhed i bilen. For de fuldelektriske XC40 Recharge-modeller vil den trådløse opladningseffekt være 'mere end 40 kW', oplyser Volvo.

Bilerne vil i alt blive brugt mere end 12 timer om dagen og køre 100.000 km om året.

Nye vejbaner

Hvor chaufførerne i de elektriske taxaer i Volvos forsøg med trådløs opladning skal holde stille for at få ny strøm på hyrevognene, arbejdes der andre steder i verden med at udvikle trådløs opladningsteknologi, som gør, at man kan være på farten, mens man oplader.

Således forsøger forskere på Cornell University at udvikle en særlig slags vejbaner, som kan oplade elbiler, mens de kører. Målet er, at banerne skal fungere ligesom en slags krybespor, hvor man kører sin elbil ind og lader, når behovet er der, men uden at man skal holde stille. Du kan læse mere om det her.