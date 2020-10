Tid til vinterdæk: Nu salter de igen på vejene

Natten til fredag 16. oktober kl. 02.18 begyndte vinteren officielt i Danmark. I hvert fald hvis man spørger Vejdirektoratet.

Her blev en af Vejdirektoratets saltbiler nemlig sendt på vejene for første gang denne vinter, og ligesom sidste år blev det Svingbroen over Næstved Kanal, der fik den første dosis salt.

Nattens udkald skete fordi temperaturerne faldt til under frysepunktet, hvilket giver risiko for glatte veje.

Og det har betydning for de, der kører rundt i bil på de danske veje. Det er nemlig ved at være tid til, at man skal overveje at få vinterdæk på bilen.

I Danmark er det ikke lovpligtigt at køre med vinterdæk, men det anbefales kraftigt af myndigheder og organisationer, og så er det ofte et lovkrav, hvis man tager bilen til udlandet på eksempelvis skiferie.

Hvornår er det tid?

Der er altså bred enighed om, at vinterdæk er et fornuftigt valg, når man skal køre i vinterhalvåret, men så er der lige spørgsmålet om, hvornår man skal få skiftet sommerdækkene til vinterdæk.

Det er der flere forskellige bud på, men ens for dem er, at vi er inde i eller bevæger os i den periode, hvor der skal vinterdæk på bilen.

Hos Falck anbefaler de, at man skifter til vinterdæk, inden frostvejret sætter ind.

- Generelt er det en god idé at skifte til vinterdæk, inden det bliver frostvejr. Man ved aldrig, hvornår frosten kommer, og derfor er det en god idé at skifte til vinterdæk i god tid, skriver de på hjemmesiden.

Spørger man bilejerorganisationen FDM, er den forestående efterårsferie af afgørende betydning.

'En god tommelfingerregel for, hvornår du skal skifte til vinterdæk er, at montere vinterdæk på bilen omkring efterårsferien,' skriver de på hjemmesiden.

Hos dækfirmaet Continental Danmark arbejder man med et andet system. Her er den gyldne huskeregel tallet syv, der indikerer, at nu skal sommerdækkene på en velfortjent vinterferie.

- Tallet syv er en vejledning til at huske, hvornår bilens dæk skal skiftes. Når temperaturen er under syv grader, skal vinterdækkene på, og når vi er over syv grader, skal sommerdækkene igen monteres, siger Georg Nielsen, der er adm. direktør for Continental Dæk Danmark, i en pressemeddelelse.

