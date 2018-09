Tidligere Formel 1-verdensmester sælger millionbil med særlig knap

Hvad var der ikke sket, hvis man var begyndt til gokart som dreng?

Man kunne eksempelvis have vundet verdensmesterskabet i Formel 1 og efterfølgende erhvervet sig en grå McLaren P1 hyperbil med en udstyrsliste, der gør bilen helt unik.

Ligesom Jenson Button. Den britiske Formel 1-verdensmester, der er opkaldt efter den danske racerkører Erling Jensen og kørte den fornemme titel hjem tilbage i 2009.

For os, der ikke kan prale af den samme bedrift, er der dog håb endnu. For Jenson Button har besluttet at sætte sin vilde bil til salg, skriver han på sin Instagram-profil. Nu skal der derfor blot 13,4 millioner kroner til at rette op på barndommens dumheder og blive ejeren af en bil, der kan bruges både på vejen og racerbanen.

Begrænset til 350 km/t.

Nogle ville nok mene, at den grå McLaren hører mere hjemme på banen end vejen, for bilen byder på intet mindre end 903 hestekræfter fra sine to motorer. Ja, den er god nok. Under hjelmen ligger der både en benzinmotor på 727 hk og en elmotor, der med 177 hk har flere kræfter end de fleste danske familiebiler.

Det gør bilen i stand til at accelerere fra 0-100 km/t. på 2,8 sekunder, og nålen stopper først ved 350 km/t., hvor den elektroniske fartbegrænsning sætter ind.

Men det har tilsyneladende ikke været nok for verdensmesteren, som har fået bilen specialfremstillet med en lang række unikt ekstraudstyr. Den er blandt andet udstyret med letvægtsfælge, sidespejle i kulfiber og gule keramiske bremser på størrelse med en underarm.

Af uransagelige årsager har Jenson Button også fået parkeringssensorer bygget ind - men racerkørere bliver måske også bedt om at svinge forbi købmanden efter mælk på vej hjem fra arbejde.

Foto: Steve Hurn Cars

Klar til racerbanen

Det mest interessante stykke ekstraudstyr er den såkaldte 'Track Mode 2'-software, som det ifølge salgsannoncen har kostet i omegnen af 168.000 kroner at få installeret.

Softwaren er lavet specielt til Jenson Buttons McLaren P1 og gør føreren i stand til at indstille bilen til racerløb med et tryk på en knap. Denne mulighed er ellers normalt kun tilgængelig i modeller, der ikke er godkendt til brug på offentlig vej.

Ifølge Bilmagasinet er den eneste forskel, at Buttons McLaren ikke vil sænke sig helt til jorden, som det er tilfældet i en rigtig McLaren P1-racerbil.

McLarens P1 hyperbil er kun bygget i 375 eksemplarer, og 'basisversionen' kostede 7,5 millioner kroner tilbage i 2013.

