Tilbagekalder 300.000 biler: De kan bryde i brand

På grund af faren, for at bilerne potentielt kan bryde i brand, tilbagekalder bilgiganten Mercedes-Benz 300.000 biler på verdensplan. Tilbagekaldelsen gælder visse dieselmotoriserede udgaver af Mercedes E-Klasse og Mercedes CLS, og problemet er en elektrisk forbindelse i motorrummet, der kan kortslutte. I værste fald med det resultat, at bilen bryder i brand.

Det skriver TV2.no.

De berørte biler er alle med dieselmotorer og er produceret mellem 2016 og 2019, og på 'Mercedes-Benz-sprog' er der tale om modellerne 'Mercedes W213 (E-Klasse)', '238 (E-Klasse coupé)' og 'C257 (CLS)'.

I Norge er flere Mercedes-biler blevet tilbagekaldt, selv om der ifølge norsk TV2 endnu ikke er overblik over, hvor mange det drejer sig om.

- Fejlen, som i værste fald kan føre til brand, er relateret til en elektrisk fordelerskinne placeret i motorrummet. Den overfører strøm til forskellige komponenter såsom starteren og generatoren, fortæller Audun Hermansen, kommunikationschef hos Mercedes-Benz Norge, til TV2.no.

- I tilfælde, hvor fugt kommer ind i fordelerskinnen, kan den elektriske strøm forårsage termisk spænding i fordelingsskinnens plastmateriale. Og så begynder det i værste fald at brænde, siger Hermansen.

Mercedes-Benz Danmark kan ikke over for Ekstra Bladet oplyse, om biler solgt i Danmark er ramt af fejlen.

Tager under en time

I Norge er der ikke kendskab til, at biler er brudt i brand på grund af fejlen, og den norske Mercedes-importør understreger, at sikkerhed er af stor betydning.

- Kundens sikkerhed har altid prioritet i håndteringen og opfølgningen af sikkerhedsrelaterede problemer som dette, siger Audun Hermansen.

De berørte bilejere i Norge vil blive kontaktet af Mercedes, så en autoriseret reparatør kan kontrollere og eventuelt reparere bilen.

- Den faktiske reparation af fejlen estimeres til at tage mindre end 1 time. Dette er selvfølgelig gratis for de berørte kunder, siger Hermansen.

