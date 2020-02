Tilbagekalder 430.000 biler: De kan bryde i brand

Koreanske Hyundai tilbagekalder næsten 430.000 Elantra-sedaner og stationcars på grund af en fejl, som i værste fald kan gøre, at bilerne bryder i brand.

Det skriver flere medier, blandt andre ConsumerReports og AutoNews.

Fejlen findes i bilens abs-modul, som hjælper med at kontrollere abs-bremserne. Der er fare for, at fugt kan trænge ind i modulet, hvilket kan få systemet til at kortslutte og bryde i brand.

Fordi abs-modulet får strøm, selv når bilen er slukket, kan bilerne potentielt bryde i brand, mens bilen er slukket.

De berørte modeller er 396.025 Hyundai Elentra-sedaner produceret mellem august 2005 til og med november 2010. Yderligere 33.361 Elantra stationcars produceret mellem juni 2007 til og med december 2010 kan også være berørt. Bilerne er solgt i USA.

Kan ikke finde årsagen

For at sikre, at slukkede biler ikke bryder i brand, vil Hyundai installere et relæ, som slukker abs-modulet, når bilen er slukket.

Den amerikanske myndighed National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) understreger dog, at Hyundai endnu ikke har fundet årsagen til, at fugt kan trænge ind i selve abs-modulet, hvorfor bilerne potentielt stadig kan bryde i brand under kørsel, når bilen – og dermed abs-modulet - er tændt.

I en email til ConsumerReports fortæller en talsperson fra Hyundai, at chaufførerne burde være i stand til at kunne se indledende 'symptomer' på, at en kortslutning er på vej, hvis de er i bilen.

- Når bilen er tændt, vil andre mærkbare symptomer komme forud for en kortslutning, skriver talspersonen i mailen.

Ifølge vedkommende kan disse symptomer omfatte støj eller en abs-advarselslampe, som lyser i instrumentbrættet.

