Tilbagekalder 855 biler i Danmark: Hjulet kan falde af

Gode køreegenskaber og et stramt gearskifte gør det til en leg at sende den nye Mazda 3 hurtigt gennem svingene.

Men det er tilsyneladende også gået en anelse for hurtigt på fabrikkerne i Mexico og Japan, hvor bilen produceres. Tusindvis af biler har her muligvis ikke fået hjulmøtrikkerne strammet tilstrækkeligt, før de er blevet sendt ud i verden.

Risikoen for fejl har ifølge mediet Consumer Reports fået Mazda til at tilbagekalde 25.003 biler i USA. Herhjemme er der ifølge Mazda Danmark tale om op mod 855 biler, der skal forbi et værksted.

De involverede modeller er alle produceret mellem 25. september sidste år og 19. april i år. Ifølge den amerikanske trafiksikkerhedsmyndighed NHTSA blev fejlen opdaget 9. april, og 10 dage senere blev samleproceduren så rettet på fabrikkerne.

Hjulet kan falde af

På de eksemplarer af Mazda 3, der nåede at blive produceret i perioden, kan fejlen føre til uheld, hvis ikke den udbedres.

- Hjulmøtrikkerne kan løsne sig og falde af under normal kørsel. I værste fald vil fortsat brug lede til, at et hjul falder af køretøjet, skriver myndigheden i sin rapport.

NHTSA forventer dog kun, at én procent af de biler, der nu tilbagekaldes, faktisk har løse hjulmøtrikker. En talsperson fra Mazda siger da også til at Consumer Reports, at man 'ikke har hørt om nogen tilfælde, hvor dækket er faldet af bilen', og at 'ingen ulykker, skader eller dødsfald har relation til problemet'.

Mediet skriver, at den potentielle fejl ikke kræver nogen nye dele, blot en ny stramning af møtrikkerne hos Mazda-forhandleren. En service, som Mazda udfører på egen regning.

Herhjemme er en stor del af de biler, der nu skal have efterset hjulmøtrikkerne, lagerbiler. Ifølge Mazda Danmark ville de alligevel blive tjekket igennem, da det er en del af normal leveringsklargøring.

