Tilbagekalder tusindvis af biler: Ejere skal stoppe med det samme

BMW er blevet tvunget til at tilbagekalde over 12.000 eksemplarer af deres 3-serie på grund af frygt for alvorlig sikkerhedsrisiko på bilernes airbags. Fejlen kan i værste tilfælde være dødbringende eller give alvorlige skader, og derfor rådes ejerne af de berørte biler til slet ikke at køre i deres biler.

Det skriver The Guardian.

Bilerne er af modellen E46 3-serie, som er produceret mellem november 1997 og juni 2000.

BMW i Australien er torsdag begyndt at tilbagekalde bilerne, og organisationen 'The Australian Competition and Consumer Commission' (ACCC) oplyser, at tilbagekaldelserne kommer efter, at sikkerhedsmyndigheder har identificeret et mønster af unormale airbag-udløsninger på BMW-biler i Australien, Japan og USA.

Kan få lånebil

Hvis en bil, som har denne type airbag installeret, er involveret i et uheld, kan airbag-inflatoren sprænge og forårsage, at skarpe metalfragmenter trænger ind i køretøjets kabine med høj fart, oplyser ACCC.

De australske ejere rådes til at stoppe med at køre øjeblikkeligt og kontakte deres lokale BMW-forhandler.

- BMW vil sørge for at få bugseret din bil til inspektion eller reparation eller sende en mobil tekniker ud til din bil for inspektion, siger Delia Rickard, næstformand i ACCC, ifølge The Guardian.

- Hvis dit køretøj er udstyret med en af disse farlige airbags, vil BMW sørge for, at du får en lånebil eller refusion for omkostninger til alternativ transport, indtil udskiftning af airbagdele er færdiggjort, siger Rickard.

Airbaggen er af typen Takata NADI 5AT airbags.

Ifølge The Guardian skulle problemet kun vedrøre biler i Australien, Japan og USA.

Over for Ekstra Bladet bekræfter BMW Danmark, at problemet ikke gælder biler solgt i Danmark.

