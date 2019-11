Tilbagekalder tusindvis af biler solgt i Danmark

BMW udvider en tilbagekaldelse til at omfatte cirka 2500 biler ekstra i Danmark

I 2018 tilbagekaldte BMW cirka 4000 biler i Danmark på grund af en fejl, som i yderste konsekvens betød, at de berørte biler kunne bryde i brand.

Nu oplyser BMW Danmark, at de udvider tilbagekaldelseskampagnen til at omfatte cirka 2500 biler ekstra herhjemme. De ramte biler af modellerne 1-serie, 2-serie, 3-serie, 4-serie, 5-serie, X3, X4 og X5. Nederst i artiklen kan du se, hvilke årgange det drejer sig om.

- Alle berørte bilejere vil i december måned blive kontaktet via Skat med mere information om, hvordan bilen skal kontrolleres og eventuelt udbedres, skriver BMW i pressemeddelelsen.

Se også: Biler tilbagekaldt: Kan bryde i brand

- Hvis du som bilejer ønsker at vide, om din bil er berørt, er du velkommen til at kontakte din autoriserede BMW forhandler, som kan kontrollere, om bilen er omfattet af denne tekniske kampagne. Kontrol og udbedring er naturligvis gratis og dækkes af BMW, skriver de.

Unormal varmeudvikling

På nuværende tidspunkt er stort set alle biler fra den oprindelige tilbagekaldelse kontrolleret, og fejlene er om nødvendigt udbedret. Nu har yderligere tekniske undersøgelser dog vist, at der kan være flere komponenter, som muligvis kan påvirkes. Derfor tager BMW nu det sikre skridt og tilbagekalder flere biler.

Årsagen til tilbagekaldelsen er, at BMW i München ved undersøgelser har fundet ud af, at der kan opstå fejl i visse produktionsserier af dieselbiler fra BMW solgt på det europæiske marked.

Fejlen består i, at 'Exhaust-Gas-Recirculation'-modulet (EGR), som anvendes til at sænke mængden af NO x -gasser i udstødningen 'i sjældne tilfælde kan skabe unormal varmeudvikling omkring motoren, idet køleren i EGR-modulet kan lække glykol, som sammen med sod og varme kan resultere i en termisk hændelse', lyder det fra BMW.

Med andre ord kan EGR-modulet i 'ekstremt sjældne tilfælde' bryde i brand.

De berørte biler gælder følgende modeller:

BMW 1-serie: 118d, 120d - produktion mellem marts 2015 og juni 2017

BMW 2-serie: 218d, 220d, 225d - produktion mellem november 2014 og marts 2017

BMW 3-serie: 318d, 320d - produktion mellem juli 2015 og marts 2017

BMW 4-serie: 418d, 420d - produktion mellem marts 2015 og juni 2017

BMW 5-serie: 518d, 520d - produktion mellem juli 2014 og maj 2017

BMW X3: 18d, 20d - produktion mellem april 2014 og marts 2017

BMW X4: 20d - produktion mellem maj 2014 og maj 2015

BMW X5: 25d - produktion i september 2015

Se også: Volvo tilbagekalder: Biler kan bryde i brand