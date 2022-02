Tilbagekalder tusindvis af biler

At se tilbagekaldelser i bilbranchen, hvor en bilproducent er tvunget til at kalde en række biler tilbage på grund af en fejl eller et opstået problem, er intet særsyn.

Men denne gang er årsagen lidt usædvanlig hos Audi, der på verdensplan tilbagekalder 100.000 biler. Fejlen på de tilbagekaldte biler er nemlig opstået som følge af en tidligere tilbagekaldelse, som ikke blevet udbedret på optimal vis.

Det skriver Motor1.com.

Tilbage i juni sidste år tilbagekaldt Audi således adskillige modeller i form af A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8 og e-tron bygget mellem 2019 og 2021 for at udskifte en møtrik på bagakslens affjedring.

Dengang berørte tilbagekaldelsen omkring 150.000 biler, men sidenhen har Audi fået henvendelser fra ejere af de berørte biler, som har kunnet rapportere om forøget dækslid og forringet køreegenskaber.

Indkalder til tjek

Derfor iværksatte Audi en intern undersøgelse, og her opdagede den tyske bilproducent, at en del på bagakslen 'utilsigtet og ubevidst blev indstillet til de forkerte specifikationer i nogle tilfælde'.

Derfor har Audi nu valgt at tilbagekalde cirka 100.000 af bilerne igen, og det betyder, at ejerne skal en tur forbi værkstedet, hvor Audis teknikere vil gennemgå bagakslen og justere fejlen, hvis den skulle være der. Samtidig vil de uden beregning udskifte dæk, hvis de er blevet slidt mere end normalt på grund af fejlen.