Tiltalt for bedrag: Lastbilernes svar på Elon Musk i fedtefadet

Den 39-årige milliardær Trevor Milton har ifølge anklagerne løjet om teknologi i lastbiler for at øge sin virksomheds børsværdi

En spektakulær retssag udspiller sig i den amerikanske stat New York.

Her er den 39-årige milliardær og grundlægger af Nikola Corp, Trevor Milton, på anklagebænken for at lyve om teknologien i sine lastbiler.

Det skriver Reuters.

Aktiemilliardær

Trevor Milton kan med lidt god vilje kan kaldes lastbilernes svar på Elon Musk.

Han er manden bag Nikola Corp, der arbejder på at revolutionere transportsektoren med batteri- og brintdrevne lastbiler. De grønne lastbiler er lige på trapperne og ventes at få debut på de amerikanske og europæiske landeveje de kommende år.

Trevor Milton forlader retten i New York. Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

Trevor Milton har ikke holdt sig tilbage, når han har lovprist Nikola Corps teknologi på sociale medier og i interviews. Det har været med til at skubbe aktiekurserne i vejret og gjort ham til en af verdens rigeste. Men det er alt sammen et blålys, mener anklagerne.

- Trevor Milton har løjet om næsten alle aspekter af sin forretning, lyder det fra statsanklageren Audrey Strauss ved en pressekonference i New York.

Fastholder uskyld

Trods de alvorlige anklager fastholder Trevor Milton sin uskyld

- Trevor er uskyldig, skriver hans advokat i en mail til Reuters.

- Der er ikke begået bedrageri. Vi er klar til at tage denne sag videre i retssystemet.

Selve virksomheden Nikola Corp er ikke under anklage og kan derfor fortsætte sine bestræbelser på at levere batteridrevne lastbiler, som - hvis alt går vel - allerede ruller ud af produktionshallerne senere i år.