Tjener 1,4 milliarder på ny Storebælt-rekord: - Det er en malkeko

Vi er glade for at passere Storebæltsforbindelsen i vores køretøjer, og 2019 var ingen undtagelse.

Faktisk satte vejtrafikken over Storebælt ny årsrekord med 13,3 millioner køretøjer på ét år. Lastbiltrafikken gik frem med 2,1 procent, mens personbiltrafikken steg med 1,8 procent. I gennemsnit passerede mere end 36.000 køretøjer gennemsnitligt forbindelsen hvert døgn i 2019.

Det oplyser Sund og Bælt i en pressemeddelelse.

Indtægterne fra vejtrafikken over Storebælt var på 2,9 milliarder kr., og det er cirka 1,5 procent mere end i forhold til 2018.

Se også: Punkterer myte: Nej, elbiler forurener ikke mere

- Trafikken sætter rekord på Storebæltsbroen igen i 2019 og bidrager til en stigning i indtægterne, selvom der hen over året er en faldende tendens i væksten for både erhvervs - og fritidstrafik. Sammen med reducerede driftsomkostninger og lav rente betyder det, vi får et tilfredsstillende årsresultat. Vi kan således både betale et udbytte til staten på cirka 1,4 milliarder kr. og afdrage 0,9 milliarder kr. på gælden i A/S Storebælt, siger Mikkel Hemmingsen, Sund & Bælts adm. direktør, i pressemeddelelsen.

- En malkeko

Staten fik altså et større økonomisk udbytte, end der blev afdraget på gælden. For A/S Storebælt betyder årets resultat, at selskabet afdrager 0,9 milliarder kr. på den rentebærende nettogæld, som ved udgangen af 2019 er 18,9 milliarder kr. Gælden ventes at være betalt i år 2032.

Netop statens udbytte vækker kritik fra FDM.

- Storebæltsbroen er et skoleeksempel på en betalingsvej, der begynder som et brugerfinansieret projekt, men med tiden ender som økonomisk malkeko. Det er ikke bare i strid med den oprindelige aftale omkring broen, men også til skade for mobiliteten og den langsigtede samfundsøkonomi, siger Torben Lund Kudsk, afdelingsleder i FDM, til bilorganisationens hjemmeside.

Se også: Danske biler er blandt de nyeste i EU