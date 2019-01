To bilgiganter går sammen

Volkswagen og Ford har valgt at slå pjalterne sammen om to biltyper, de begge er gode til: Pickupper og varebiler

Hvad sker der, når man sætter bilbyggerne bag USA's bedst sælgende pickup sammen med dem, der ifølge en jury af motorjournalister fra hele verden har bygget årets bedste pickup i 2018?

Det har Ford og Volkswagen tænkt sig at finde svaret på med en ny alliance. De to bilgiganter vil bruge alliancen til at samarbejde om blandt andet varebiler og pickupper, og den første bil skal allerede stå klar i 2022.

Det har Ford og Volkswagen annonceret på den igangværende biludstilling i Detroit, USA.

Både Ford og Volkswagen har længe været etablerede mærker indenfor pickup-segmentet, og de to producenter byggede sidste år 1,2 mio. lette varebiler tilsammen.

Tvunget i defensiven

Mens Fords cv tæller succesmodeller som F150 - det mest solgte køretøj i USA gennem mange år - og Transit-serien, der sidste år gjorde Ford til det bedst sælgende varebilsmærke i Danmark, kan Volkswagen bryste sig af kendte modeller som Transporter og ikke mindst Amarok, der løb med titlen som Årets Pickup 2018.

Trods den umiddelbare succes kan de to bilproducenter dog stadig finde argumenter for at samarbejde. Ford har længe tumlet med en større omstrukturering af virksomheden, som efter alt at dømme vil resultere i færre modeller og et mindre produktionsapparat i Europa.

Ifølge en pressemeddelelse fra de to bilproducenter vil samarbejdet gøre det muligt at 'dele udviklingsomkostninger, udnytte den samlede produktionskapacitet og øge køretøjernes evner og konkurrencedygtighed'.

Producenterne lover i samme åndedrag, at der ikke bliver tale om identiske biler med to forskellige logoer på kølerhjelmen, men at 'mærkernes særskilte karakteristisk bibeholdes'.

Ny mellemstor pickup

Den første bil, som Ford og Volkswagen vil bygge sammen, bliver en mellemstor pickup. De to producenter konkurrerer i øjeblikket om kundernes gunst med modellerne Ranger og Amarok, og det er uklart, om den nye model skal efterfølge eller helt erstatte disse to.

Til gengæld har parterne allerede sat dato på: Pickuppen skal stå klar i 2022, og herefter vil en række fællesproducerede varebiler blive lanceret.

Ifølge pressemeddelelsen skal Ford stå for at udvikle og bygge de mellemstore pickupper og store varebiler til det europæiske marked, mens Volkswagen skal udvikle og bygge en mindre varebil til bykørsel.

De to producenter vil også undersøge mulighederne for at samarbejde om elbiler, selvkørende teknologi og andre transportløsninger i fremtiden, men det er endnu for tidligt at sige, om det bliver virkelighed.

