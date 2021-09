Tørstig tysker bliver elbil

At kalde Mercedes G-Klasse for en miljøvenlig bil ville være en stramning af olympiske dimensioner. Den ikoniske firehjulstrækker, som kom på markedet i 1979, har på grund af dens høje vægt, kantede former og store motorer altid været storforbrugende af fossile brændstoffer.

Men nu har Mercedes-Benz præsenteret en konceptudgave af den kommende elektriske udgave af Geländewagen, som modellen også kaldes.

Konceptbilen skal vise, hvad vi kan forvente af den produktionsklare elektriske G-Klasse, som kommer til at hedde EQG.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Designet ligner det, vi kender, fra den fossildrevne G-Klasse. Foto: Mercedes-Benz

Elversionen skal også være dygtig i terrænet. Foto: Mercedes-Benz

Her er interiøret i konceptbilen. Foto: Mercedes-Benz

Stadig en offroader

Mercedes-Benz understreger, at elversionen af G-Klassen vil være lige så kapabel i terrænet, som benzin- og dieselversionerne af ikonet.

- Vi vil inspirere vores kunder til at skifte til elektrisk mobilitet med overbevisende produkter. Et ikon som G-Klasse udfylder denne opgave til fulde, siger Markus Schäfer, bestyrelsesmedlem i Daimler AG, i en pressemeddelelse.

Mercedes-Benz oplyser ikke noget om, hvilken drivline vi får at se i EQG, så hvor lang rækkevidden bliver, og hvor kraftfuldt det elektriske system bliver, må vi vente med at se.

Tyskerne oplyser desuden heller ikke, hvornår EQG kommer på markedet. Tidligere har rygter dog lydt på, at vi kan forvente at se bilen i år 2023, men det er ikke bekræftet af Mercedes-Benz.