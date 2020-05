Toyota åbner for salg af populær SUV

Toyota RAV4 er en sjov størrelse.

I udseende er det en rigtig machobil med kantede hjulkasser og badboy-motorhjelm. På den anden side er den en stilfærdig øko-racer, der er skånsom mod miljøet – den perfekte kombination til tidens mandetype?

Til september introduceres bilen i en plug-in hybridudgave, der både bliver den mest kraftfulde og brændstoføkonomiske RAV4 på markedet.

Det skriver Toyota i en pressemeddelelse.

- Da der kun er tildelt et begrænset antal biler til Danmark i år, skal man nok ikke vente alt for længe med sin bestilling, lyder det fra den japanske bilproducent.

Den nye RAV4-model kan klare 65 km på ren el, hvorefter der skal fossile brændsler til.

Se også: Populær Toyota dumper sikkerhedstest: 'Køb den ikke!'

Dumpede sikkerhedstest

Priserne starter på den anden side af en halv millioner danske kroner.

Skal du have topudgaven med digitalt bakspejl, ventilerede forsæder og et stort panorama-glastag forlanger Toyota, at du betaler 650.000 kroner.

I september 2019 testede det svenske bilmagasin Teknikens Världs den populære SUV, og det endte ikke godt. Toyota RAV4 dumpede den berømte elgtest, hvor bilens evne til at undvige vanskelige situationer bliver sat på prøve, hvilket fik bilmagasinet til at fraråde folk at købe bilen.

Andre steder har den maskuline øko-racer klaret sig igennem tests uden vanskeligheder, og den plug-in hybridudgave kommer med ’den nyeste sikkerhedsteknologi som standard’, skriver Toyota i pressemeddelelsen.

Se også: Toyota runder milepæl: Så mange hybridbiler har de solgt