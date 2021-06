Toyota klar med helt ny bilmodel

Den japanske bilgigant Toyota varmer op til introduktionen af den nye bilmodel Yaris Cross, og nu har japanerne offentliggjort de danske priser på den kommende model.

Modellen kommer til at starte til en pris på 224.990 kr. for den billigste version, som har udstyrsniveauet Essential.

Yaris Cross bliver en kompakt SUV, som er udviklet på samme platform som den almindelige Yaris, og Cross-versionen skal da også bygges på samme fabrik i Frankrig som søstermodellen.

Den kompakte SUV bliver dog 240 mm længere, 20 mm brede og 90 mm højere end den almindelige Yaris.

Kan fås med firehjulstræk

Til prisen på 224.990 kr. får man i udstyrsvarianten Essential udover Toyotas nyeste generation; hybridteknologi, fuldautomatisk klimaanlæg, LED-kørelys og sikkerhedsudstyr som bl.a. automatisk nødbremse for biler, cyklister og fodgængere og adaptiv fartpilot, der sørger for at holde afstand til den forankørende - også ved køkørsel.

Hertil kan man vælge en lang række udstyrspakker, alt efter hvad man er til, og faktisk kan Yaris Cross også fås med firehjulstræk, som automatisk skifter mellem træk på forhjulene og træk på alle fire hjul alt efter forholdene.

Uanset hvilken version af Yaris Cross man vælger, kommer den med samme drivline i form af en 1,5-liters hybridmotor med 116 hestekræfter, som man også kender fra den nye Yaris, der kom på markedet tidligere på året.

Toyota Yaris Cross kommer til Danmark til oktober, men modellen kan allerede bestilles nu hos landets Toyota-forhandlere.