Toyota lægger milliarder i lommen på Uber

Aftalen betyder, at Uber vil videreudvikle sin førerløse teknologi i Toyotas biler

Selvkørende teknologi har hidtil været et område, hvor Toyota har satset lidt mindre aggressivt end sine rivaler.

Mens producenter som Tesla, VW og Jaguar har fyldt medierne med alt fra omstridte semi-automatiske køreprogrammer, vilde konceptbiler og en stor partnerskabsaftale med Waymo, har verdens næststørste bilkoncern holdt sig lidt på sidelinjen.

Ind til nu. Japanerne har nemlig netop investeret 3 milliarder kroner i kørselstjenesten Uber og dennes forsøg på at udvikle selvkørende biler.

Det skriver The Drive.

Stor aftale for Uber

Ubers selvkørende projekt ligger i øjeblikket på is, efter en kvinde tidligere i år mistede livet, da hun blev ramt af en af tjenestens selvkørende biler. Noget, der dog ikke har været nok til at skræmme de besindige japanere væk.

Og set med Ubers øjne er aftalen fordelagtig af flere grunde end de kolde kontanter. Den amerikanske kørselstjeneste, der i foråret 2017 trak sig ud af Danmark, vil nemlig fremover have adgang til at bruge Toyotas biler og software i sit arbejde med at udvikle selvkørende teknologi.

Til at begynde med vil Toyotas store amerikanske familiecontainer Sienna blive udstyret med den teknologi, som Uber siden 2015 har arbejdet med at udvikle.

Det betyder ifølge CNBC også, at Ubers teknologi skal kombineres med Toyotas 'Guardian'-teknologi, der i dag gør bilerne i stand til eksempelvis at holde sig inden for en vejbane, men ikke køre selv.

Første biler i 2021

På lidt længere sigt har Uber frie hænder til at eksperimentere på kryds og tværs med den semi-selvkørende teknologi, som selskabet allerede råder over, og den førerløse teknologi, som endnu er under udvikling.

Toyota og Uber forventer, at de første selvkørende Toyota'er vil være klar til at rulle ud på vejene i 2021.

Det er i øvrigt ikke første gang, Toyota kaster et stort pengebeløb i selvkørende biler. Ifølge CNN investerede bilproducenten 6,4 milliarder i sit eget research- og udviklingsarbejde tilbage i 2015.

Og Toyota har også for to år siden investeret et ukendt beløb i Uber, der resulterede i et parnerskab omkring leasingbiler til kørselstjenestens chauffører.

