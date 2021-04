Toyota lancerer helt nyt elbilmærke - og viser første elbil

Den japanske bilgigant Toyota løfter sløret for detaljer om mærkets kommende elbil, som bliver den første i et helt ny elbilmærke

Selvom vi mest kender Toyota for at bygge hybridbiler, vil den japanske bilproducent også være med på elbilbølgen.

Således offentliggør Toyota, at de vil lancere et helt ny bilmærke til elbiler. BZ hedder det nye elbilmærke under Toyota, og den første model bliver en firehjulstrukket elektrisk SUV, kaldet BZ4x.

BZ er en forkortelse af 'beyond Zero', der på dansk betyder 'ud over nul'. Toyotas nye elbilmærke skal bidrage til koncernens mål om ingen CO2 i hele bilernes livscyklus og skal forstås som, at man hos Toyota med BZ-mærket vil gå videre end nul CO2 og også sørge for at realisere nye fordele både for miljøet, enkeltpersoner og for samfundet i bredere forstand.

Indtil videre er den nye elbil blot et koncept, men Toyota afslører, at de forventer, at den produktionsklare udgave af modellen forventes introduceret i midten af 2022.

Elbilen bliver en elektrisk SUV med firehjulstræk. Foto: Toyota

Det specielle rat får angiveligt lov at overleve fra koncept til produktionsklar model. Foto: Toyota

Nul CO2

At Toyota nu vil bygge elbiler under BZ-mærket vil hjælpe bilproducenten med at nå målet om CO2-neutrale biler.

Japanerne understreger dog, at man for at kunne kalde sig CO2-neutral ikke kan nøjes med at bygge nulemissionsbiler.

Derfor fokuserer Toyota på at fjerne CO2 fra hele bilens livscyklus - herunder både fra produktionen på fabrikkerne, fra distributionen, fra selve brugen af bilen, fra genbrugen af bilens ressourcer og i forbindelse med den endelige bortskaffelse.

Toyota sigter mod i 2025 at have introduceret 15 nye elbiler - heriblandt syv dedikerede elbiler under Toyota BZ-brandet.