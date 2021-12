Toyota overrasker: Klar med helt ny bilmodel

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Der er gang i udviklingsafdelingen hos den japanske bilgigant Toyota. For tiden præsenterer de et hav af nye bilmodeller, og denne gang gælder det en udvidelse af Corolla-familien.

Toyota Corolla Cross hedder den nye model, som er en SUV, der størrelsesmæssigt placerer sig mellem de nuværende modeller CH-R og Rav4.

Selvom den deler navn med den velkendte familiebil, er Corolla Cross 'helt sin egen,' lover Toyota.

Den kan både fås med forhjulstræk og firehjulstræk, ligesom man kender det fra Rav4-modellen.

På motorsiden kommer Corolla Cross som den første Toyota-model med femte generation af producentens hybridteknologi.

Her byder hybridsystemet på større moment og flere elektriske hestekræfter. I den forhjulstrukne Corolla Cross får man en 2,0-liters benzinmotor og en elmotor, som samlet set leverer 197 hk - 13 hk flere end i den hidtidige 2,0-liters fjerde generation hybridmotor.

I den firehjulstrukne Corolla Cross får man også samlet 197 hestekræfter fra hybridsystemet, men her sidder en ekstra elmotor på bagakslen. Den sørger for at drive baghjulene, og baghjulene kan trække uafhængigt af benzinmotoren og elmotoren ved forakslen.

Den placerer sig mellem CH-R og Rav4. Foto: Toyota Den kan fås med både for- og firehjulstræk. Foto: Toyota Den er længere, højere og bredere end CH-R. Foto: Toyota Modellen kommer med digital cockpit. Foto: Toyota Toyota lover stor rummelighed. Foto: Toyota

Herudover byder Corolla Cross på Toyotas nyeste generation af sikkerhedsudstyr, hvilket blandt andet inkluderer en såkaldt accelerationsbegrænser ved lave hastigheder og en vejkrydsassistent, der nødbremser, hvis man i et vejkryds overser biler, der kommer fra siden.

Corolla Cross bliver introduceret i anden halvdel af 2022, og senest her vil de danske priser være klar, oplyser Toyota.