Toyota på ny kurs: Kommer også til Danmark

Toyota har lanceret et nyt mobilitetskoncept, som også kommer til Danmark

Hvem har ikke af og til savnet øget fleksibilitet og spontanitet i sit transportliv? Man løber af sted for at nå toget, misser den sidste bus, slæber møjsommeligt af sted med tasker og poser og længes efter mere skræddersyede løsninger.

Det forsøger Toyota, der har store ambitioner om at være en mobilitetsgigant frem for bilgigant, nu at ændre.

Toyotas nye mobilitetsbrand Kinto skal levere det produkt og den service, man netop står og mangler, og tilbyde en bred vifte af mobilitetstjenester over hele landet. Det skriver bilproducenten i en pressemeddelelse.

Med Kinto sigter Toyota mod at udvide mobilitetstilbuddet til alt fra enkeltpersoner til erhvervskunder, byer og offentlige institutioner. Toyota accelererer hermed yderligere i retning af transformationen fra bilproducent til mobilitetsvirksomhed.

Disse syv biler skal kæmpe om titlen som Årets Bil

En række af mobilitetskoncepter

I Danmark er det delebilskonceptet Kinto Share samt Kinto Flex, som er fleksibel udlejning i en kortere periode, der først ser dagens lys.

Med Kinto Share kan man vælge mellem forskellige biltyper fra den mindre Toyota Yaris Hybrid til SUV’en Toyota RAV4 Hybrid og varebilen Toyota Proace. Konceptet er et såkaldt 'back-to-base', hvor bilerne afhentes og returneres til samme parkeringsplads.

Booking og betaling foregår via den gratis Kinto app. Her kan man se, hvor bilerne holder parkeret.

Med Kinto Flex kan man leje bil i kortere perioder. Hybridbiler kan lejes helt ned til fire måneder og varebiler fra to måneder og op til to år. Forsikring, grøn ejerafgift og service er inkluderet i prisen.

Der er ingen førstegangsydelse, og på den måde kan man let skifte til en større, mindre eller tilsvarende personbil eller skalere antallet af varebiler i virksomheden op eller ned alt efter antallet af opgaver, skriver Toyota i pressemeddelelsen.

Kinto skal fremadrettet fungere som en paraply for Toyota-virksomhedens mobilitetstjenester. Fra næste år forventes også samkørselstjenesten Kinto Join at blive introduceret i Danmark.

Køb bil rentefrit: Nu kan du få billån med rente på 0