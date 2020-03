Toyota tilbagekalder millioner af biler: Motoren kan sætte ud

3,2 millioner Toyota- eller Lexus-ejere skal en tur forbi deres lokale mærkeværksted inden for den kommende periode, efter bilgiganten Toyota, som ejer Lexus, har tilbagekaldt 3,2 millioner biler på grund af en fejl på brændstofpumpen, som kan resultere i, at motoren går ud.

Det skriver flere medier, blandt andre Bloomberg og Business Times.

Til Ekstra Bladet oplyser Toyota Danmarks pressechef, Anders Tystrup, at det er en global forebyggende sikkerhedskampagne - dog primært funderet i Nordamerika.

- Der er kun én bil (en Lexus GS fra 2013) i Danmark, der er omfattet, oplyser han.

Tilbagekaldelsen gælder SUV'er, pickupper, MPV'er og almindelige biler fra både Toyota og Lexus, som er produceret i årene 2013-2019.

Alene i Nordamerika er cirka 2 millioner af de i alt 3,2 millioner biler blevet tilbagekaldt. Toyota oplyser, at de løser problemet ved at udskifte brændstofpumpesystemet med et nyt på de mange berørte biler.

Anden gang i år

2020 har indtil videre været et travlt år for Toyota, for det er anden gang, at bilgiganten tilbagekalder flere millioner biler.

I januar tilbagekaldte Toyota 3,4 millioner biler over hele verden på grund af en alvorlig fejl, hvor en defekt i bilernes elektronik kunne gøre, at bilernes airbags ikke ville blive aktiveret ved ulykker.

Tilbagekaldelsen inkluderede 2,9 millioner amerikanske biler og drejede sig om bilmodellerne Corolla fra 2011 til 2019, Matrix fra 2011 til 2013, Avalon fra 2012 til 2018 og Avalon Hybrid fra 2013 til 2018.

