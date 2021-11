Toyota: 'Vi vil ikke være et elbilmærke'

- Vi vil ikke ses som værende et elbilmærke, men som værende et CO2-neutralt firma.

Sådan lyder det fra viceformand i Toyota, Shigeru Hayakawa, i et interview med Reuters.

Hvor mange af verdens øvrige bilproducenter har meldt ud, at de vil overgå til udelukkende at bygge elbiler, fastholder Toyota, at andre teknologier er vigtige at holde i spil.

- Fjenden er kulstof, ikke forbrændingsmotorer. Vi bør ikke kun fokusere på én teknologi, men gøre brug af de teknologier, vi allerede har, siger Akio Toyoda, adm. direktør i Toyota, ifølge Reuters.

- Kulstofneutralitet handler ikke om, at man har ét enkelt valg, men om at holde muligheder åbne, siger han.

General Motors, Ford, Volvo, Daimler og Volkswagen er nogle af de bilmærker, der har meldt ud, at de satser på en rent elektrisk bilfremtid, men den vogn er Toyota ikke klar til at hoppe med på. Som årsag peger Toyota blandt andet på, at store dele af verden ikke er klar til at skifte til 100 procent elektriske biler.

Brint er vigtig

En af de teknologier, som Toyota også gerne vil satse på, er brint.

Derfor finder man i den japanske bilgigants modelprogram også brintbilen Mirai. Modsat elbiler, hvor der skal lades med et kabel, kan en brintbil tankes op med ny brint på få minutter - nøjagtigt som man kender det fra en fossilbil.

Ifølge Toyota vil produktion af brintbiler betyde, at færre i den japanske bilindustri mister deres job i forhold til, hvis der skiftes til produktion af elbiler. Der er i dag 5,5 millioner ansatte i bilindustrien i Japan.

Toyota er dog også på vej med mærkets første elbil, som du kan læse mere om herunder.

Her er Toyotas nye elbil