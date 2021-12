Toyota vil lancere 30 nye elbiler

Den japanske bilgigant Toyota, som også ejer Lexus, har ved flere lejligheder understreget, at fremtidens bilverden ikke kun er fyldt med elbiler, men at andre teknologier kan være lige så vigtige.

Ikke desto mindre oplyser Toyota-koncernen nu, at de under både Toyota- og Lexus-brandet vil lancere ikke færre end 30 nye rene elbiler frem mod år 2030.

Den første elbil, som kommer under Toyota-mærket, bliver bZ4X, som vi allerede kender og har fået offentliggjort de første officielle billeder af.

Herefter følger en mellemstørrelse SUV, som får følgeskab af en mindre elektrisk SUV.

I år 2030 er det Toyota-koncernens ambition, at de skal have bygget 3,5 millioner elbiler til den tid.

Bliver ikke elbilmærke

Selvom de mange nye kommende elbiler fra Toyota-koncernen peger i retning af en fremtid, hvor Toyota satser benhårdt på elbiler, så skal nyheden ikke ses som et udtryk for, at Toyota i nærmeste fremtid kun vil bygge elbiler.

- Vi vil ikke ses som værende et elbilmærke, men som værende et CO2-neutralt firma, lød det således for nyligt fra viceformand i Toyota, Shigeru Hayakawa, i et interview med Reuters.

Trods den udmelding oplyser Toyota nu, at de vil investere over 4.000 milliarder yen, svarende til 230 milliarder kroner, i batterier, batteriteknologi og elbiler frem mod 2030.

Herunder kan du se et udpluk af de elbiler, vi kan forvente at se fra Toyota frem mod 2030.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Den første elbil fra Toyota, bZ4X, bliver lanceret i Danmark i midten af næste år. De danske priser er endnu ikke klar.