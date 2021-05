Toyota vil sætte en stopper for tyveri af bildele

Det japanske bilmærke vil gøre det sværere for tyveknægte at slippe afsted med at stjæle katalysatorer

Køb af miljøvenlige biler boomer mere end nogensinde før, og sortimentet bliver hele tiden udvidet. Men det er dog ikke kun hos forbrugerne, at bæredygtige køretøjer hitter. Tyveknægte er også særligt interesseret i biltyperne.

De grønne biler består nemlig af en guldmine, da deres katalysatorer indeholder en række materialer, som kan sælges til store summer på det sorte marked.

Toyota har derfor lagt en slagplan for, hvordan de vil minimere risikoen for tyveri af deres bilers katalysatorer i Storbritannien.

Det skriver Carbuzz.

I et forsøg på at standse tyveknægtene vil Toyota derfor i samarbejde med firmaet Smartwater udvikle et sæt, som hjælper politiet med at spore de stjålne bildele ved hjælp af usynlige markører.

Indsætter otte millioner kroner

Det mere end otte millioner kroner dyre projekt indebærer i første omgang 100.000 sæt, som Toyota tilbyder gratis installation af for alle bilejere af mærket.

- Vi er glade for at starte dette initiativ, hvor vi vil samarbejde tæt med politiet, for ikke kun at hjælpe dem med at fange de kriminelle, men også for at sende en klar besked til tyvene om, at hvis de vælger at røve en Toyota eller Lexus, er der meget større chance for at blive fanget, siger Rob Giles, direktør for kundeservice i Toyota UK, til Carbuzz.