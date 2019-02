Trængt Ø-stat købte luksusbiler til topmøde: Nu er 284 forsvundet

Næsten 300 biler, der blev brugt til at transportere gæster rundt under APEC-topmødet i november, er nu væk

I Papua Ny Guinea, hvor 40 procent af befolkningen lever for under én dollar om dagen, hvor kun syv procent har adgang til elektricitet, og hvor den farlige Polio-sygdom netop var brudt ud, vakte det sidste år opsigt, da regeringen købte en flåde af biler, der blandt andet talte 40 eksemplarer af den italienske luksusbil Maserati Quattroporte.

Anledningen var det årlige topmøde for landene i Stillehavsregionen, APEC, og den nyindkøbte flåde på mange hundrede biler skulle bruges til at transportere de omring 15.000 gæster rundt i hovedstaden Port Moresby i november. En by med samme indbyggertal som Aarhus Kommune.

Dengang forsvarede regeringen sig med, at bilerne ville blive solgt igen efter topmødet, så omkostningerne ville falde. Men det har vist sig at være sværere end som så. Mange af bilerne er nemlig ikke blevet returneret, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Bruges til ambulancekørsel

I alt 284 biler kører efter alt at dømme stadig rundt et sted i Papua Ny Guinea. Det gælder dog ikke de mange italienske luksusbiler, der sammen med tre Bentley-modeller angiveligt er fundet og i myndighedernes varetægt.

Bilerne, der mangler, er i stedet firehjulstrækkere som Toyota Land Cruiser og Mitsubishi Pajero og personbiler fra Ford og Mazda.

- 284 biler, der er blevet udleveret til medarbejdere til brug under APEC (topmødet, red.), er ikke blevet returneret endnu. Alle 40 Maseratier og tre Bentley-modeller er dog i top stand og låst væk på hovedkajen, siger politikommissær Dennis Corcoran til Reuters.

Ifølge Chris Hawkens, der er talsperson for regeringen, er der dog ikke nødvendigvis kriminelle handlinger bag bilernes forsvinden. Til Reuters forklarer han, at mange af dem bliver brugt til ambulancekørsel, af brandvæsnet eller andre offentlige myndigheder.

Se også: Er varebilen fyldt? Så stor effekt har det på bremselængden

Ville holde standarden

Helt fri for biltyveri har topmødet dog ikke været. Ifølge politikommisær Dennis Corcoran er i hvert fald ni biler blevet stjålet, mens flere af de returnerede biler har fået fjernet dele eller er 'ret alvorligt skadede'.

Skal man tro politikommissæren, så ved politiet præcis, hvor de stjålne biler er – og det gælder tilsyneladende også de resterende 275 biler. Dennis Corcoran har i hvert fald en liste over de medarbejdere, der i sin tid modtog nøglerne til bilerne.

Papua Ny Guinea satsede stort på, at APEC-topmødet ville bringe investeringer til landet. Ifølge australske ABC News havde regeringen derfor til lejligheden udvidet hovedstadens lufthavn og med Kinas hjælp bygget en stor kongreshal. Af samme grund havde det høj prioritet, at landet efterlevede den standard, som de øvrige værtslande havde lagt for dagen ved tidligere topmøder.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som APEC-minister Justin Tkatchenko udsendte i kølvandet på protesterne over regeringens bilindkøb, og som mediet Time har beskrevet.

- Personbilerne sikrer, at lederne har adgang til samme niveau af transport, som er almindeligt på APEC-topmøder. Papua Ny Guinea leverer et verdensklasse APEC-topmøde, og vi vil sikre os, at ledere og delegerede transporteres ordentligt mellem arrangementer, skriver ministeren.

Se også: Schweiz konfiskerer 25 luksusbiler fra diktatorsøn