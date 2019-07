Træt af turisters kø-trick: Her må du ikke længere forlade motorvejen

Vil du bruge Østrig som gennemkørsels-land til andre feriedestinationer, vil politiet nu sørge for, at du ikke forlader motorvejen

GPS'en melder om lang kø på motorvejen forude. Samtidig foreslår den, at du kan dreje af og snyde uden om køen ved at køre en strækning på landevej i stedet.

Mange har sikkert prøvet at kaste sig ud i ovenstående scenarie, når de har været på ferie sydpå, men i år kan du ikke bruge det trick, hvis du på kør-selv-ferien skal gennem Østrig for at komme videre ned sydpå.

Østrigsk politi stopper nemlig bilister, som forsøger at køre af køplagede motorveje, hvis ikke bilisternes slutdestination ligger i Østrig.

Det skriver TV2.dk.

Det østrigske politi begyndte for to uger siden at stoppe bilister nordfra, som gerne ville forlade motorvejen for at undgå køkørsel, hvis ikke bilisterne havde en østrigsk destination som mål. Ifølge TV2 fik næsten 1000 bilister besked på at vende om og køre tilbage til køen på motorvejen.

Hvilke veje det drejer sig om, kan du se her.

Spærrer for ambulancer

Alpeområdet er et vigtigt sted i forbindelsen mellem Nord- og Sydeuropa, og hvert år kommer der flere og flere biler på strækningerne. Det skaber stort trafikalt pres og giver mange køer, og det er de køer, mange bilister forsøger at komme uden om ved at køre af motorvejene og de store hovedveje. Men det vil Østrig ikke længere være med til.

- Vi beskytter vores befolkning og vore egne gæster, mens gennemrejsende må blive på deres rute, forklarer regeringslederen i delstaten Tyrol, Günther Platter, til Süddeutsche Zeitung ifølge TV2.

- Når landsbyer bliver så tilstoppede af gennemrejsende biler, at ikke engang udrykningskøretøjer kan komme igennem, så er vi nødt til at handle, siger Platter.

Det er dog ikke alle, der synes, at kørselsforbuddet er en god idé. Mange bilister har udtrykt deres vrede, og også den tyske trafikminister, Andreas Scheuer, har svært ved at se fornuften bag. Derfor har han sammen med sin italienske kollega klaget til EU-kommissionen i håbet om, at de tager affære og ophæver forbuddet.

