Trafikulykker med hjorte koster samfundet dyrt

Når en bil rammer ind i en hjort, har det ikke alene konsekvenser for hjorten og bilisten. Også samfundsøkonomien tager et slag ved en hjortepåkørsel. Det viser en ny rapport foretaget af COWI for Dyrenes Beskyttelse.

Rapporten har undersøgt de økonomiske konsekvenser af trafikulykker med hjorte i forhold til både personskader og materielle skader, og især på materielle skader er tallene slående.

Snart højsæson: Dette billede er et varsel om en farlig tid på vejene

I gennemsnit beløber de økonomiske omkostninger til materielle skader ved en trafikulykke med en hjort sig til 23.314 kr., viser tal fra IF Skadesforsikring. Med mere end 12.000 hjortepåkørsler om året løber omkostningerne for samfundet op i mindst 280 millioner kroner årligt.

- Det er et højt antal påkørsler og dermed også omkostninger for samfundet. Det svarer til godt fem procent af forsikringsselskabernes samlede udbetalte erstatninger til kasko, siger Svend Torp Jespersen, projektleder hos COWI, i pressemeddelelsen.

Ulykker skal forebygges

Den bedste måde at nedbringe skadesomkostningerne er ved at forebygge ulykkerne. Ud over at oplyse bilisterne om, hvor risikoen for hjortepåkørsler er størst, håber Dyrenes Beskyttelse nu at indlede et samarbejde med de danske forsikringsselskaber om at udvikle foranstaltninger, som reducerer antallet af påkørsler.

Det kunne f.eks. være at udvikle mobilalarmer, som i lighed med andre trafikalarmer, vil kunne advare trafikanterne om risikoen for hjortepåkørsler på bestemte tidspunkter og strækninger og på den måde mindske faren for påkørsler.

- Mere end 280 millioner kroner om året er et højt beløb selv for forsikringsselskaberne, og vores forventning er, at branchen med så store udgifter vil være imødekommende over for at finde nye initiativer til at forebygge ulykkerne. Vi har efterhånden nogle ret præcise data på, hvor påkørslerne sker og derfor også nogle idéer om, hvor man kan have gavn af f.eks. en hjortealarm direkte på telefonen, siger Michael Carlsen, biolog i Dyrenes Beskyttelse, i pressemeddelelsen.

Risikoen for at påkøre råvildt på vejene er størst netop nu, for efterår er lig med flere hjorte ved vejene. Særligt omkring solnedgang og -opgang er hjortene aktive, hvorfor det er i disse tidsrum, at flest hjorte krydser vejene.

Se også: Pas på Bambi: Højsæson for påkørsler af hjorte