Transportministeren: Vi når nok ikke ned på 120 trafikdræbte i 2020

Flere biler på vejene betyder, at det bliver næsten umuligt at nedbringe antallet af trafikdræbte til 120 i 2020, erkender transportminister Ole Birk Olesen (LA).

178, 211 og 183. Antallet af trafikdræbte har de seneste tre år vidnet om, at Danmark stadig er meget langt fra sit officielle mål om at nedbringe antallet af dræbte i trafikken til 120 i 2020.

Med kun to år til deadline erkender transportminister Ole Birk Olesen (LA) nu også i et interview med Ingeniøren, at det bliver så godt som umuligt at nå. Det til trods for, at målet er formuleret af Færdselssikkerhedskommissionen, som folketingspartiernes transportordførere er en del af.

- Nej, der når vi med al sandsynlighed ikke ned, medmindre vi har et meget exceptionelt år i 2020. Men det går i retning af, at alt andet lige vil de tekniske systemer blive stadig mere udviklede og stadig mere udbredte. Det bringer os i retning af færre trafikdræbte, siger Ole Birk Olesen til avisen.

Minister: Vi skal måle antal ulykker pr. kørte kilometer

Antallet af trafikdræbte faldt tidligere stødt, men en stærkt stigende trafik har de seneste år bremset den positive udvikling, påpeger ministeren.

Ifølge avisen steg trafikken i 2016 med små tre procent, og Ole Birk Olesen mener derfor, at det vil være mere retvisende at måle antallet af ulykker pr. kørte kilometer.

- Det er ligesom, at antallet af ulykker i byggeriet naturligvis stiger, hvis der bliver bygget flere huse. Men det må være antallet af ulykker pr. bygget hus eller pr. bygget kvadratmeter, som er afgørende. Sådan må det også være med transporten, siger ministeren til Ingeniøren.

Se også: Donald Trump vil af med Obamas grønne krav: Nye biler skal have lov at bruge mere benzin

106 dræbt i trafikken i Norge sidste år

Direktør i Rådet for Sikker Trafik, Mogens Kjærgaard Møller, er enig i, at det bliver svært at nå ned på 120 trafikdræbte i 2020. Men det er ikke umuligt. Han mener derfor heller ikke, der er behov for at ændre måden, antallet af trafikdræbte måles på.

- Vores målsætning for antallet af dræbte har altid været uafhængig af antallet af kørte kilometer. Vi har udmærket vidst, at der kommer flere køretøjer, og det har aldrig været forudsætningen, at målsætningen skulle reguleres, hvis trafikken steg, siger Mogens Kjærgaard Møller til Ingeniøren.

Direktøren henviser blandt andet til, at bare 106 mennesker blev dræbt i trafikken i Norge sidste år. Men til forskel fra Norge har Danmark ifølge direktøren valgt at prioritere eksempelvis højere fart på motorvejen over trafiksikkerheden.

Se også: 52-årig kvinde blev jagtet af politiet med 190 km/t: Jeg skulle hente Jesus