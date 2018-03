Tre amerikanske teenagere anholdt: Stjal op mod 46 luksusbiler

Tre unge mennesker anklages for at have haft fingrene i tre dyre biler fra Jaguar, Porsche og BMW - og dusinvis af andre biler

Tre erfarne biltyve fra Florida, USA, har efter alt at dømme haft en rigtig dårlig dag på arbejde sidste weekend.

Først lykkedes det dem ikke at stjæle den Jaguar SUV, de havde udset sig, og heller ikke en Porsche Cayenne eller en BMW 5-serie var sådan at løbe med, viste det sig. Og ikke nok med det, så fik myndighederne undervejs færten af tyvene.

Ifølge mediet Jalopnik lykkedes det politiet i den amerikanske delstat at anholde de tre tyve, der er henholdsvis 16 og 17 år, på fersk gerning. De tre står ifølge politiet bag tyverier af ikke mindre end 46 biler i den dyre ende af skalaen.

Og ja, du læste rigtigt – seksogfyrre biltyverier.

Fanget af helikopteren

Ifølge politimesterens kontor i byen Palm Beach forsøgte de tre gerningsmænd at stjæle Jaguaren fra en privat garage, de var brudt ind i, og da det ikke lykkedes, gik de videre til Porschen og siden BMW'en, der stod to forskellige steder i samme område.

Da myndighederne eftersatte trioen, forlod de deres flugtbil - en stjålet Chrysler 300 - og stak af til fods ud i den nærliggende Everglades-nationalpark. Men en politihelikopter afslørede hurtigt deres gemmested, og snart var de omringet og spillet forbi. Det fortæller politiet på Facebook.

Se også: Vanvidsflugt i Sverige: Biltyv smed motorsav efter politiet

En talsmand for det lokale politi oplyser ifølge Jalopnik, at der igennem de seneste par måneder er blevet stjålet adskillige luksusbiler i området. Og teorien er, at de tre teenagere har noget at gøre med de fleste af sagerne.

Nægter at tale med politiet

Alle tre har indtil videre nægtet at udtale sig til politiet, og opklaring af sagerne vil derfor være afhængig af den næste tids efterforskning.

- Det vil sige, at siden de ikke frivilligt vil fortælle os om det, så er vi nødt til selv at gå tilbage og finde forbindelserne til dem, siger talsmanden ifølge Jalopnik.

Indtil videre er de tre unge mennesker sigtet for indbrud, biltyveri og for at overtræde betingelserne for prøveløsladelse.

Se også: Mand anklaget for biltyveri kørte til retten i stjålet bil