Tredobler straffen for brug af mobil under kørsel: Bør vi gøre det samme?

I Norge hæver man fra nytår straffen for at bruge håndholdt mobil bag rattet

Det er meget farligt at benytte sig af håndholdt mobil bag rattet af eksempelvis en bil.

I Norge har regeringen valgt, at straffen for brug af håndholdt mobil i et motorkøretøj fra årsskiftet skærpes.

Faktisk tredobles straffen fra 1. januar 2021.

Det skriver VG.

I dag får man i Norge en bøde på 1700 kr. og to såkaldte prikker i kørekortet, hvis man begår forseelsen. Fra nytår stiger straffen til 5000 kr. og tre prikker i kørekortet.

Får man i Norge otte prikker på tre år, mister man retten til at køre bil i et halvt år.

- Når du kører bil, skal du være koncentreret om det. Vi glemmer meget let, at noget af det farligste, vi gør, både for os selv og for andre, er at sætte os ind i bilen, siger Knut Hariede, som er samfærdselsminister i Norge, til VG.

Hos politiet glæder man sig over den forhøjede straf.

- Vi mener, at 1700 kr. og to prikker ikke har nok afskrækkende effekt og er positive over for, at man nu vælger at forhøje dette til 5000 kr. og øge antallet af prikker fra to til tre, siger Steven Hasseldal, som er chef for det norske udrykningspoliti, til VG.

5000 norske kroner svarer til 3465 kr.

Hver tredje gør det: - Det er bekymrende

Giver klip

I Danmark er det også ulovligt at benytte håndholdt mobiltelefon under kørsel, og straffen for at benytte sig af det i en bil, lastbil, stor knallert og motorcykel er ét klip i kørekortet og en bøde på 1500 kr. samt 500 kr. til Offerfonden.

I 2019 fik 24.541 en bøde for at tale i håndholdt mobil, mens de kørte i trafikken. I 2018 var tallet 22.443, og i 2017 var det 19.961.

Men hvad mener du? Burde straffen være højere?

Derfor har 22.000 bilister fået klip i kørekortet